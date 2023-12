Exposition Camille Lemeunier, Troyes, rythme d’une ville Maison Clémangis Châlons-en-Champagne, 1 décembre 2023 14:00, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Dessins à l’encre, collages et mobiles.

Présence de l’artiste les : 6, 9, 16 et 22 décembre..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 17:00:00. .

Maison Clémangis Rue Nicolas Durand

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Ink drawings, collages and mobiles.

The artist will be present on: December 6, 9, 16 and 22.

Dibujos a tinta, collages y móviles.

El artista estará presente los días 6, 9, 16 y 22 de diciembre.

Tuschezeichnungen, Collagen und Mobiles.

Anwesenheit des Künstlers am: 6., 9., 16. und 22. Dezember.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne