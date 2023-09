La Ville en Jeux Maison Clémangis Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

La Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne (MA-CA) vous invite, en partenariat avec la Ville de Châlons-en-Champagne à visiter l’exposition La Ville en Jeux. Venez jouer et apprendre dans le beau cadre de la maison Clémangis, en famille, entre amis ou en solo. Plus de 50 jeux vous attendent pour expérimenter l’architecture, comprendre la ville, construire l’avenir et devenir un citoyen averti !

Tout public. Atelier guidé sur inscription par email..

2023-10-06 fin : 2023-10-28 17:00:00. .

Maison Clémangis Placette du Cloître

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



The Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne (MA-CA), in partnership with the City of Châlons-en-Champagne, invites you to visit the exhibition La Ville en Jeux. Come and play and learn in the beautiful setting of the Maison Clémangis, with family, friends or on your own. Over 50 games await you to experiment with architecture, understand the city, build the future and become an informed citizen!

Open to all. Guided workshop by email registration.

La Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne (MA-CA), en colaboración con el Ayuntamiento de Châlons-en-Champagne, le invita a visitar la exposición La Ville en Jeux. Venga a jugar y aprender en el bello marco de la Maison Clémangis, en familia, con amigos o solo. Más de 50 juegos le esperan para experimentar con la arquitectura, comprender la ciudad, construir el futuro y convertirse en un ciudadano informado

Abierto a todos. Taller guiado mediante inscripción por correo electrónico.

Das Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne (MA-CA) lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Stadt Châlons-en-Champagne ein, die Ausstellung La Ville en Jeux zu besuchen. Spielen und lernen Sie in der schönen Umgebung des Clémangis-Hauses, mit der Familie, mit Freunden oder allein. Mehr als 50 Spiele erwarten Sie, um mit Architektur zu experimentieren, die Stadt zu verstehen, die Zukunft zu gestalten und ein sachkundiger Bürger zu werden!

Für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich. Geführter Workshop nach Anmeldung per E-Mail.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne