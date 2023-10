Exposition Illustrations d’Architecture Maison Clémangis Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Exposition Illustrations d’Architecture Vendredi 24 novembre, 18h30 Maison Clémangis Entrée Libre

« Architecte, mon métier me pousse à toujours observer, à garder un oeil aiguisé sur ce qui m’entoure avec un enthousiasme sans cesse renouvelé. Artiste, l’un de mes thèmes de prédilection est le travail sur les contrastes entre ombre et lumière, vide et plein. Je m’attache à représenter dans mes oeuvres les formes que ces oppositions génèrent. Cette exposition, nourrie par ces deux métiers, relate mes déambulations dans la ville de Troyes que j’ai habité pendant 3 ans.

L’urbanisme du centre ville de Troyes est un vestige de la densité d’un tissu urbain édifié en grande partie au XVIe siècle. Il a été composé dans une grande spontanéité. Les bâtiments s’entremêlent et créent des enchevêtrements urbains. Les constructions y sont foisonnantes et les espaces libres en deviennent par contraste étroits et précieux. Les vides des rues organisent des strates perspectives, des collages de bâti, des superpositions et créent ainsi une densité, un rythme. Le rythme d’une ville.

C’est cette beauté spontanée et simple du quotidien d’une ville, photographie de la poésie d’un instant, que les oeuvres de l’exposition cherchent à retranscrire. Dessiner c’est graver ces instants comme une persistance rétinienne de la mémoire. Puissent mes dessins inviter le spectateur à profiter de la beauté des choses que l’on croit futiles et auxquelles on ne prête plus attention. »

Oeuvres présentées : linogravures, dessins à l’encre et pyrogravures

Lieu : Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne

Dates : Novembre/décembre, inauguration le 24 novembre, à 18h30.

Maison Clémangis 1, placette du cloître, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

2023-11-24T18:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

