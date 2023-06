Visite guidée de l’une des plus anciennes maisons de la ville Maison Clémangis Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Visite guidée de l’une des plus anciennes maisons de la ville Maison Clémangis Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2023, Châlons-en-Champagne. Visite guidée de l’une des plus anciennes maisons de la ville Samedi 16 septembre, 10h00 Maison Clémangis entrée libre Visites guidées par petits groupes de l’une des maisons les plus anciennes de Châlons, occupée par la maison de l’architecture et l’Ordre des Architectes.

Assistez à des expositions de photographies d’architecture pendant les visites. Maison Clémangis 1 placette du cloître 51000 Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net Cette belle maison de notable, dotée d’une solide et remarquable architecture en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. C’est actuellement une galerie d’expositions.

Elle accueille l’ordre des architectes et la MACA, Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

