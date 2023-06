Participez à une projection cinéma sur le thème de l’architecture Maison Clémangis Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Participez à une projection cinéma sur le thème de l’architecture Maison Clémangis Châlons-en-Champagne, 15 septembre 2023, Châlons-en-Champagne. Participez à une projection cinéma sur le thème de l’architecture Vendredi 15 septembre, 18h30 Maison Clémangis entrée libre Participez à une soirée ciné-MA en partageant un moment cinématographique et convivial avec la MACA qui sera là pour échanger avec vous autour de l’architecture, patrimoine vivant, en s’appuyant sur les images visionnées. Maison Clémangis 1 placette du cloître 51000 Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net Cette belle maison de notable, dotée d’une solide et remarquable architecture en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. C’est actuellement une galerie d’expositions.

Elle accueille l’ordre des architectes et la MACA, Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00 MACA Détails Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Maison Clémangis Adresse 1 placette du cloître 51000 Châlons en Champagne Ville Châlons-en-Champagne Departement Marne Age max 99 Lieu Ville Maison Clémangis Châlons-en-Champagne

Maison Clémangis Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/

Participez à une projection cinéma sur le thème de l’architecture Maison Clémangis Châlons-en-Champagne 2023-09-15 was last modified: by Participez à une projection cinéma sur le thème de l’architecture Maison Clémangis Châlons-en-Champagne Maison Clémangis Châlons-en-Champagne 15 septembre 2023