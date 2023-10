Apéro Clip-it Maison Clémangis à Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Apéro Clip-it Maison Clémangis à Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2023, Châlons-en-Champagne. Apéro Clip-it Samedi 14 octobre, 17h00 Maison Clémangis à Châlons en Champagne Entrée libre Venez vous amuser autour de l’exposition-atelier « La Ville en jeux », le temps d’un apéritif animé avec le jeu Clip-it ! Pour petits et grands Maison Clémangis à Châlons en Champagne 1 placette du cloître Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0782428598 http://www.ma-ca.org [{« type »: « email », « value »: « contatc@ma-ca.org »}] Accueil à 9h avant parcours en Champagne de Trépail à Champillon inscriptions conseillées Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00 La Compagnie des rêves urbains & MACA Détails Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Maison Clémangis à Châlons en Champagne Adresse 1 placette du cloître Ville Châlons-en-Champagne Departement Marne Lieu Ville Maison Clémangis à Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne latitude longitude 48.9582;4.363074

Maison Clémangis à Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/