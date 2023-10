Exposition-atelier « La Ville en jeux » Maison Clémangis à Châlons en Champagne Châlons-en-Champagne, 13 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Exposition-atelier « La Ville en jeux » 13 – 15 octobre Maison Clémangis à Châlons en Champagne

La ville est le territoire de vie de la majorité des Français. Pourtant, la compréhension des différentes échelles (architecturale et urbaine) et dynamiques qui la caractérisent n’est pas accessible à tous. Comment décoder les processus de transformation en cours, les différents acteurs qui les mettent en œuvre ?

Les jeux pédagogiques sur l’architecture et l’urbanisme permettent aux joueurs, enfants et adultes, de se forger « une culture de la ville ». Celle-ci leur permet de mieux comprendre l’environnement urbain. Les apprentissages, même les plus complexes, se font en toute convivialité.

L’exposition ainsi composée de 16 panneaux explicatifs, de tables, tapis, étagères à jeux ou encore, d’un écran et d’un diaporama, offre la possibilité d’explorer un univers aussi intéressant qu’amusant. Le public pourra tester plus de 60 jeux en lien avec l’architecture !

En partenariat avec la Direction de la culture de la Ville de Châlons-en-Champagne, du mardi au dimanche, du 6 au 28 octobre de 10h à 17h.

Maison Clémangis à Châlons en Champagne 1 placette du cloître Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0782428598 http://www.ma-ca.org

La Compagnie des rêves urbains (13) & MACA