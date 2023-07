Un voyage dans l’histoire des Éditions Larousse Maison Claude Augé L’Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: Gers

L'Isle-Jourdain Un voyage dans l’histoire des Éditions Larousse Maison Claude Augé L’Isle-Jourdain, 16 septembre 2023, L'Isle-Jourdain. Un voyage dans l’histoire des Éditions Larousse 16 et 17 septembre Maison Claude Augé Gratuit. Entrée libre. Les Amis de Claude Augé vous accompagneront lors de la visite de la maison et vous présenteront les différents décors intérieurs ainsi que les magnifiques vitraux, dont celui de « La Semeuse », emblème des éditions Larousse.

Claude Augé, né en 1854 à L’Isle-Jourdain, fut le créateur du Petit Larousse illustré, du Nouveau Larousse illustré ainsi que de nombreux autres dictionnaires. Maison Claude Augé Place de l’Hôtel-de-Ville, 32600, L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain 32600 Brillat Gers Occitanie Cet hôtel particulier a été construit en 1903-1904. Sa décoration est dans le style Art nouveau, il possède de nombreux vitraux, 2 représentations de la semeuse des éditions Larousse, de belles cheminées de marbre, ainsi qu’une grande verrière à décor de fleurs. Quitter la RN124 > Avenue du Clarisot > Rue de la république > Place de l’hôtel de ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

