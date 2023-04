Sortie au Pump Jump Park de Grenade – Maison citoyenne de la Naspe Maison citoyenne Naspe Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Sortie au Pump Jump Park de Grenade – Maison citoyenne de la Naspe Maison citoyenne Naspe, 27 avril 2023, Colomiers. Sortie au Pump Jump Park de Grenade – Maison citoyenne de la Naspe Jeudi 27 avril, 10h00 Maison citoyenne Naspe Une sortie pour les ados avec la Maison citoyenne de la Naspe et d’En Jacca Explore les multiples activités fun et ludiques pour des sensations uniques L’expérience Ultra Jump : des loisirs actifs pour se faire plaisir dans un espace sécurisé Télécharger le programme Télécharger le programme des vacances Renseignements : 05 61 15 31 83

Renseignements : 05 61 15 31 83

mc-naspe@mairie-colomiers.fr

Horaires De 10h à 17h

Détails sur le lieu:
Maison citoyenne NASPE
27 allée de la Champagne

