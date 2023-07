Visitez la maison où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 et participez à un atelier botanique Maison Chrestia Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Visitez la maison où le poète Francis Jammes vécut de 1897 à 1907 et participez à un atelier botanique 16 et 17 septembre Maison Chrestia Entrée libre, Gratuit

Découvrez l’exposition : « Centenaire des deux premiers Livres des Quatrains de Francis Jammes ».

Plongez dans le monde de Francis Jammes et d’Orthez au temps de la maison Chrestia, de 1897 à 1907. Il vous sera présenté la vie et l’œuvre du poète Francis Jammes lorsqu’il habitait la maison Chrestia à Orthez, de 1897 à 1907, avec des documents, des portraits, des photos de l’époque de Francis Jammes, de plusieurs de ses amis illustres du monde littéraire, artistique et musical qu’il y reçut, et de la ville d’Orthez.

C’est ici, pendant cette période entre 1897 et 1907, que Francis Jammes écrivit des œuvres majeures telles que :

– De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir,

– Le Deuil des primevères,

– Le Roman du Lièvre,

– Clairières dans le Ciel.

Profitez de l’exposition permanente sur la vie et l’œuvre du poète.

Le samedi 16 septembre, de 14h30 à 17h, participez à des ateliers pour enfants et adultes : « Je crée mon herbier » et « Dessins de Simples pour artistes en herbe ».

L’association Francis Jammes vous propose deux ateliers, ouverts aux petits comme aux grands, autour du thème de la botanique. Une première activité vous invitera à vous lancer dans la réalisation de votre herbier. Vous procèderez à une petite collecte de spécimens environnants. Puis vous organiserez, annoterez et illustrerez votre herbier. Vous pourrez ensuite compléter par des dessins de Simples à l’exemple d’un autre grand auteur passionné de botanique Jean Cocteau. Vous pourrez vous munir d’un petit cahier pour présenter votre herbier. Une méthode et des exemples vous accompagneront dans vos étapes de création.

Pour plus de renseignements : ass.fjammes@wanadoo.fr ou 05 59 69 11 24 et laissez un message.

Maison Chrestia 7 avenue Francis-Jammes, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 69 11 24 http://www.francis-jammes.com [{« link »: « mailto:ass.fjammes@wanadoo.fr »}] La maison Chrestia dite « Francis Jammes » date de 1781. Elle est bâtie dans le plus pur style béarnais avec un logis principal, des dépendances et une grange. Derrière la maison, un puits est construit en galets du gave.

C’est ici que le grand poète Francis Jammes (1868-1938) vécut de 1897 à 1907 et qu’il composa plusieurs de ses œuvres majeures. La maison héberge une exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Francis Jammes, ainsi que des expositions thématiques temporaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Association Francis Jammes