Maison Charles Forot – Journées Européennes du Patrimoine Saint-Félicien, 18 septembre 2021, Saint-Félicien. Maison Charles Forot – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Association de gestion Maison Charles Forot 28, rue Charles Forot

Saint-Félicien Ardêche Saint-Félicien Exposition sur le centenaire des Editions du Pigeonnier. Visite de la Maison Charles Forot à 15h. Poème de la création “Transfiguration”, le dimanche à 16h30, durée 30min. Au pigeonnier. (en remplacement de la conférence) yves.pezilla@wanadoo.fr +33 6 43 12 95 99 dernière mise à jour : 2021-09-07 par Ardèche Hermitage Tourisme

