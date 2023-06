Les Cimes Garonnaises 2023 Maison Chappert Estancarbon Estancarbon Catégories d’Évènement: Estancarbon

Haute-Garonne Les Cimes Garonnaises 2023 Maison Chappert Estancarbon, 4 juin 2023, Estancarbon. Les Cimes Garonnaises 2023 Dimanche 4 juin, 07h30 Maison Chappert Gratuit pour les licenciés FFVélo – 3€ pour les non-licenciés FFVélo Les Cyclos Randonneurs St Gaudinois organisent Les cimes Garonnaises 2023.

Ce rassemblement de vélo aura lieu le dimanche 4 juin à partir de 7h30.

3 trajets sont proposés :

44 km avec 588 m de dénivelé – N° Open Runner 9655029

65 km avec 885 m de dénivelé – N° Open Runner 9655276

90 km avec 1535 m de dénivelé – N° Open Runner 9655029

Gratuit pour les licenciés FFVélo – 3€ pour les non-licenciés FFVélo.

Pour l’arrivée à 12h30, collation, barbecue, dessert, boisson avec une participation de 10€.

Pour infos : 06 81 63 62 61 / 06 19 68 46 47

Page Facebook: https://cutt.ly/8wqLLBGz Maison Chappert 6 bis route de Landorthe Estancarbon 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://cutt.ly/8wqLLBGz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T07:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:30:00+02:00

2023-06-04T07:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:30:00+02:00 vélo cyclos randonneurs Cyclo randonneurs saint gaudinois Détails Catégories d’Évènement: Estancarbon, Haute-Garonne Autres Lieu Maison Chappert Adresse 6 bis route de Landorthe Ville Estancarbon Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison Chappert Estancarbon

Maison Chappert Estancarbon Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/estancarbon/

Les Cimes Garonnaises 2023 Maison Chappert Estancarbon 2023-06-04 was last modified: by Les Cimes Garonnaises 2023 Maison Chappert Estancarbon Maison Chappert Estancarbon 4 juin 2023