Puligny-Montrachet 21190 Puligny-Montrachet EUR 20 90 Venez vivre un moment inoubliable à la Maison Chanzy à Puligny-Montrachet, pendant le weekend de la prestigieuse Vente des Vins des Hospices de Beaune. Dégustations commentées par notre équipe : 1-Millésime 2020 Vins blancs :

• Bourgogne Aligoté Les Fortunés 2020

• Bouzeron Les Trois 2020

• Bourgogne Chardonnay Les Fortunées 2020

• Mercurey « Clos Les Bussières » Monopole 2020

Vins rouges :

• Bourgogne Pinot Noir Les Fortunés 2020

• Mercurey « Le Bois Cassien » Monopole 2020 2-Verticale de Clos de Vougeot Grand Cru • 2010

• 2013

• 2015

• 2016

• 2017

Dégustation accompagnée de tapas 3- Horizontal de Grands Crus du millésime 2013 • Clos de Vougeot Grand Cru

• Charmes Chambertin Grand Cru

• Chambertin Grand Cru

• Latricière Chambertin Grand Cru

• Mazis Chambertin Grand Cru

• Echezeaux Grand Cru

