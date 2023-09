Visite patrimoine d’Avesnes-sur-Helpe Maison chanoine, bureau de l’Office de Tourisme – Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe Catégories d’Évènement: Avesnes-sur-Helpe

Nord Visite patrimoine d’Avesnes-sur-Helpe Maison chanoine, bureau de l’Office de Tourisme – Avesnes-sur-Helpe Avesnes-sur-Helpe, 16 septembre 2023, Avesnes-sur-Helpe. Visite patrimoine d’Avesnes-sur-Helpe Samedi 16 septembre, 10h00 Maison chanoine, bureau de l’Office de Tourisme – Avesnes-sur-Helpe Inscription préalable recommandée, jauge de 30 participants Venez découvrir le patrimoine architectural de la ville fortifiée d’Avesnes avec une découverte de lieux habituellement fermés au public. Les remparts, les grimpettes et le centre-ville n’auront plus de secrets pour vous ! Gratuit

Inscription préalable recommandée auprès de l’office de tourisme avec jauge maximale de 30 participants.

Visite non adaptée pour les personnes à mobilité réduite. Le déroulé de l’animation :

10h00 : Rendez-vous des participants au bureau de l’Office de Tourisme de l’Avesnois, Maison du Chanoine à Avesnes-sur-Helpe

10h00 : Rendez-vous des participants au bureau de l'Office de Tourisme de l'Avesnois, Maison du Chanoine à Avesnes-sur-Helpe

10h00-12h00 : Visite guidée de la ville fortifiée

Maison chanoine, bureau de l'Office de Tourisme – Avesnes-sur-Helpe
41 Place du général Leclerc
59440 AVESNES-SUR-HELPE
Avesnes-sur-Helpe
59440 Nord Hauts-de-France
03 27 56 57 20
http://www.tourisme-avesnois.com

Ancienne maison du Chanoine, bâtiment classé MH et bureau d'information touristique.
Place du Général Leclerc, parking au pied de la collégiale

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

