Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Maison Champy – Dîner de Gala vente des hospices de Beaune Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Maison Champy – Dîner de Gala vente des hospices de Beaune Beaune, 20 novembre 2021, Beaune. Maison Champy – Dîner de Gala vente des hospices de Beaune 2021-11-20 – 2021-11-20

Beaune Côte-d’Or EUR 310 Un dîner d’exception à l’occasion de la vente des vins des hospices de Beaune au sein de la Maison Champy.

Le Menu est réalisé par le chef étoilé du restaurant le Benaton* “Keishi Sugimura” en accords avec les grands vins sélectionnés par notre œnologue “Dimitri Bazas”.

Le dessert est réalisé par Marie Simon, championne du monde des Arts sucrés.

Les cafés et infusions vous sont proposés par Vincent Ballot, Meilleur Ouvrier de France torréfacteur 2018 boutique.champy@maisonchampy.com +33 3 80 23 75 21 https://www.maisonchampy.com/ Un dîner d’exception à l’occasion de la vente des vins des hospices de Beaune au sein de la Maison Champy.

Le Menu est réalisé par le chef étoilé du restaurant le Benaton* “Keishi Sugimura” en accords avec les grands vins sélectionnés par notre œnologue “Dimitri Bazas”.

Le dessert est réalisé par Marie Simon, championne du monde des Arts sucrés.

Les cafés et infusions vous sont proposés par Vincent Ballot, Meilleur Ouvrier de France torréfacteur 2018 dernière mise à jour : 2021-07-21 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Ville Beaune lieuville 47.02486#4.84085