Découvrez l'histoire du champagne rémois à travers l'histoire de la Maison Mumm 16 et 17 septembre Maison Champagne G. H. Mumm Réservation obligatoire. Tarifs : 17 € adultes – 14 € adolescents (10 à 17 ans) – gratuit pour les – 10 ans Découvrez comment Georges Hermann Mumm conduisit la Maison Mumm sur le chemin de la croissance et du développement international. La visite guidée est suivie de la dégustation de Mumm Cordon Rouge, cuvée emblématique de la maison. Maison Champagne G. H. Mumm 34 rue du Champ de Mars, 51100 Reims 03 26 49 59 70 http://www.mumm.com guides@mumm.com La maison Mumm est fondée en 1827 par trois frères d'origine allemande, dont Georges Hermann Mumm, homme visionnaire qui prend la relève en 1852. Dans ce labyrinthe de 25 kilomètres de caves reposent quelques millions de bouteilles. Bus 11 arrêt Justice.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

