Ateliers Sophro-Créa Maison Chaminade Saint-Geniès, 4 novembre 2023, Saint-Geniès.

Saint-Geniès,Dordogne

Ateliers Sophro-créa à Saint-geniès.

Le 4 et 18 novembre de 14h à 15h30 à la maison Chaminade, Saint-geniès.

De 6 à 10 ans

25€ l’atelier..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 15:30:00. EUR.

Maison Chaminade

Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sophro-créa workshops in Saint-geniès.

November 4 and 18, 2pm to 3:30pm at Maison Chaminade, Saint-geniès.

Ages 6 to 10

25? per workshop.

Talleres Sophro-créa en Saint-geniès.

4 y 18 de noviembre de 14.00 a 15.30 h en la Maison Chaminade de Saint-geniès.

De 6 a 10 años

25 por taller.

Sophro-créa-Workshops in Saint-Geniès.

Am 4. und 18. November von 14:00 bis 15:30 Uhr im Maison Chaminade, Saint-geniès.

Von 6 bis 10 Jahren

25? pro Workshop.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT du pays de Fénelon