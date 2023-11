Ateliers Créatifs Halloween à Saint-Geniès Maison Chaminade Saint-Geniès, 30 octobre 2023, Saint-Geniès.

Saint-Geniès,Dordogne

Ateliers créatifs à Saint-geniès.

Du 30 octobre au 3 novembre de 15h à 16h30.

Avec un gouter d’halloween le 3 novembre en fin d’atelier

à la maison chaminade, saint-génies

75€ pour les 5 jours..

2023-10-30 fin : 2023-11-03 16:30:00. EUR.

Maison Chaminade

Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Creative workshops at Saint-geniès.

From October 30 to November 3, 3pm to 4:30pm.

With a Halloween snack on November 3 at the end of the workshop

at maison chaminade, saint-génies

75? for 5 days.

Talleres creativos en Saint-geniès.

Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 15:00 a 16:30 h.

Con una merienda de Halloween el 3 de noviembre al final del taller

en la maison chaminade, saint-génies

75? por 5 días.

Kreative Workshops in Saint-geniès.

Vom 30. Oktober bis 3. November von 15:00 bis 16:30 Uhr.

Mit einem Halloweentropfen am 3. November am Ende des Workshops

im Haus Chaminade, Saint-Genies

75? für die 5 Tage.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT du pays de Fénelon