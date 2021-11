Maison CF PhotoSaintGermain, 4 novembre 2021, .

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

La Galerie Clémentine de la Féronnière présente le livre de Frédéric Stucin, La Source, publié par la Maison CF, qui signe la rencontre entre le photographe Frédéric Stucin et l’une des plus belles écritures de ce siècle, Marie NDiaye.

Avec le fleuve comme fil conducteur, partir en explorateur des terres de la maison avec terrain, de ce désir né du temps confiné, de cet eldorado du monde d’après… Partir mais ne surtout rien chercher… – Frédéric Stucin

Nous sommes les héros discrets d’une histoire que nous rêvons. Il peut arriver, certains soirs où nous courons encore plus vite et plus éperdument que d’habitude, que nous croyions être des héros de la vraie vie… – Marie NDiaye

En 2021, deux monographies sont publiées par la Maison CF et accompagnent In Black & White: Martin Parr & Tony Ray-Jones, exposition consacrée à deux figures emblématiques de la photographie britannique. À la lisière de l’art et du photojournalisme, leurs œuvres en noir et blanc ont largement contribué à l’évolution de la photographie en Grande-Bretagne entre la fin des années 1960 et le début des années 1980.

Expositions -> Photographie

PhotoSaintGermain 51 Rue Saint-Louis en l’Île 75004

7 : Pont Marie (190m) 7 : Sully – Morland (475m)



Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/

Expositions -> Photographie Expos

Date complète :

2021-11-04T11:00:00+01:00_2021-11-04T19:00:00+01:00;2021-11-05T11:00:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-06T11:00:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-09T11:00:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-10T11:00:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-11T11:00:00+01:00_2021-11-11T19:00:00+01:00;2021-11-12T11:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T11:00:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-16T11:00:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-17T11:00:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-18T11:00:00+01:00_2021-11-18T19:00:00+01:00;2021-11-19T11:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00

Avec l’autorisation de la Maison CF