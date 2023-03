Festi Pluriel-le Maison Castelnau Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr . EUR Le Festi Pluriel-le est un festival de Solidarité et d’Écologie qui rayonne dans le quartier des Grésilles. Organisée par l’Essentiel-le, cette manifestation est dédiée au ré-emploi et à l’environnement dans une ambiance festive et ludique. Le public pourra s’initier à ce principe grâce à de nombreux ateliers et des animations au cours des deux journées.

Ce festival déployé sur différents sites du quartier proposera pour finir ses journées : une conférence gesticulée par Aurélien Vernet le vendredi soir et un apéro-concert de Jabul Gorba en clôture le samedi soir ! Informations et programmation : 03 80 71 55 24 ou https://lessentiel-le.fr/2023/02/16/festi-pluriel-le/ Le festival se déroule au sein des 3 espaces de l’association de L’Essentiel-le :

– Maison Castelnau (11 rue Castelnau)

– Espace Galilée (6 place Galilée)

– Espace York (33 boulevard des Martyrs de la Résistance) PROGRAMME COMPLET sur : https://lessentiel-le.fr/2023/02/16/festi-pluriel-le/ m.dautriche@lessentiel-le.fr +33 3 80 71 55 24 https://lessentiel-le.fr/2023/02/16/festi-pluriel-le/ Maison Castelnau 11 Rue Castelnau Dijon

