Nin nan nun Maison carrée Nay, 29 décembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Organisée par la Cie Hors Sujet, venez assister à un après-midi de conte, musique live, chansons jonglerie et théâtre.

Nin Nan Nun sont 3 balles qui voltigent, rebondissent et s’envolent dans l’espace. Là-haut vit Patrack, une horloge déréglée qui compte étrangement le temps en attendant le retour d’une étoile qui a filé… Nin Nan Nun partent en quête de cette étoile, traversant la jungle et l’océan jusque dans le ventre de la baleine, tapie sous les eaux où les balles deviennent transparentes comme des gouttes.

Un des plus beaux spectacles pour les enfants. Humour, Musique, Poésie, Jonglage, Imaginaire et 3 petites balles très attachantes.

Réservation fortement conseillée, places limitées..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 17:00:00. EUR.

Maison carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by Cie Hors Sujet, come and enjoy an afternoon of storytelling, live music, song, juggling and theater.

Nin Nan Nun are 3 balls that flutter, bounce and fly through space. Up there lives Patrack, a deranged clock that strangely counts time while awaiting the return of a star that has slipped away? Nin Nan Nun set off in search of this star, crossing jungle and ocean to the belly of the whale, lurking beneath the waters where the balls become as transparent as drops.

One of the most beautiful shows for children. Humor, music, poetry, juggling, imagination and 3 endearing little balls.

Reservations strongly advised, places limited.

Organizado por Cie Hors Sujet, venga a disfrutar de una tarde de cuentacuentos, música en directo, canciones, malabares y teatro.

Nin Nan Nun son 3 bolas que revolotean, rebotan y vuelan por el espacio. Allí arriba vive Patrack, un reloj desquiciado que cuenta extrañamente el tiempo mientras espera el regreso de una estrella que se le ha escapado.. Nin Nan Nun parte en busca de esta estrella, atravesando la selva y el océano hasta llegar al vientre de la ballena, que acecha bajo las aguas donde las bolas se vuelven transparentes como gotas.

Uno de los más bellos espectáculos para niños. Humor, música, poesía, malabares, imaginación y 3 bolitas muy entrañables.

Se recomienda reservar, las plazas son limitadas.

Organisiert von der Cie Hors Sujet, erleben Sie einen Nachmittag mit Märchen, Live-Musik, Chansons, Jonglage und Theater.

Nin Nan Nun sind drei Bälle, die durch den Raum flattern, hüpfen und fliegen. Dort oben lebt Patrack, eine verrückte Uhr, die auf seltsame Weise die Zeit zählt und auf die Rückkehr eines Sterns wartet, der sich aus dem Staub gemacht hat? Nin Nan Nun machen sich auf die Suche nach diesem Stern, durchqueren den Dschungel und den Ozean bis in den Bauch des Wals, der unter Wasser lauert, wo die Bälle durchsichtig wie Tropfen werden.

Eine der schönsten Aufführungen für Kinder. Humor, Musik, Poesie, Jonglage, Fantasie und drei kleine, sehr liebenswerte Bälle.

Reservierung dringend empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

