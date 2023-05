Concert Maison carrée, 11 août 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Juliette Minvielle est une musicienne visiteuse des langues. Elle entonne des airs italiens, des traditionnels occitans ou des collectes arabes.

Du chant béarnais aux rythmes brésiliens en passant par la cadence gasconne, elle passe du piano à la voix, du tambourin à la guimbarde, et invite la danse à venir faire un tour.

Réservation par téléphone..

Maison carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Juliette Minvielle is a musician who visits languages. She sings Italian arias, traditional Occitan songs and Arab collections.

From Béarn songs to Brazilian rhythms and Gascon rhythms, she moves from piano to voice, from tambourine to Jew’s harp, and invites the dance to come along for the ride.

Reservations by phone.

Juliette Minvielle es una música que visita idiomas. Canta arias italianas, canciones tradicionales occitanas y colecciones árabes.

De las canciones del Bearn a los ritmos brasileños y gascones, pasa del piano a la voz, de la pandereta al arpa judía, e invita al baile.

Reservas por teléfono.

Juliette Minvielle ist eine Musikerin, die Sprachen besucht. Sie stimmt italienische Arien, okzitanische Traditionals oder arabische Sammlungen an.

Vom Gesang aus dem Bearnais über brasilianische Rhythmen bis hin zum gascognischen Takt wechselt sie vom Klavier zur Stimme, vom Tamburin zur Maultrommel und lädt den Tanz zum Mitmachen ein.

Telefonische Reservierung.

