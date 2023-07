Yoga du dimanche Maison Carrée Nay, 23 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Venez passer un moment de détente et de bien-être en pratiquant le yoga autour du thème des arbres.

Des séances animées par l’équipe des professeurs de l’association Laclay au milieu des tableaux de Jean Pierre Ugarte.

La salle d’exposition vous sera entièrement consacrée pour un moment unique ! Matériel à amener: tapis, coussin et couverture. Animation sur inscription..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 10:45:00. EUR.

Maison Carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Spend a moment of relaxation and well-being practicing yoga around the theme of trees.

Sessions will be led by the Laclay association?s team of teachers, in the midst of paintings by Jean Pierre Ugarte.

The exhibition room will be entirely dedicated to you for a unique experience! Bring your own mat, cushion and blanket. Registration required.

Venga a pasar un momento de relajación y bienestar practicando yoga en torno al tema de los árboles.

Sesiones dirigidas por el equipo de profesores de la asociación Laclay en medio de los cuadros de Jean Pierre Ugarte.

La sala de exposiciones estará totalmente dedicada a usted para vivir una experiencia única Traiga sus propias alfombras, cojines y mantas. Inscríbase en esta actividad.

Verbringen Sie einen Moment der Entspannung und des Wohlbefindens, indem Sie Yoga rund um das Thema Bäume praktizieren.

Die Sitzungen werden vom Lehrerteam des Vereins Laclay geleitet und finden inmitten der Bilder von Jean Pierre Ugarte statt.

Der gesamte Ausstellungsraum ist Ihnen für einen einzigartigen Moment gewidmet! Mitzubringen sind: Matte, Kissen und Decke. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay