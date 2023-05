Concert Maison carrée, 22 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Les Swings Cocottes vous emmènent sur les routes du swing des années 40 à aujourd’hui ! Restez dans les années 40/50, ce trio de demoiselles pimentées vous fait fondre à cœur. À la sauce « close Harmony » des Andrew Sisters, elles vous saupoudrent de bonne humeur, font mousser vos émotions, et vous mijotent des histoires en chansonnettes. Emportés, retournés, ciselés confits, vous en sortez à point ! Pour les cordons bleus, et les palais aiguisés, une recette à ne pas rater.

Madeleine, Baba et Suzette vous feront même revenir!

Le Spectacle « La Popotte des Swing Cocottes » est un voyage dans le temps empli de Swing, de légèreté, de musique et de rire. Laissez vous portez par ce trio doucement déjanté qui met à l’honneur le féminin … dans toute sa splendeur! « .

Maison carrée Place de la République

Les Swings Cocottes take you on a swing tour from the 40s to today! Stay in the 40s and 50s, and this trio of spicy ladies will melt your heart. In the Andrew Sisters’ « Close Harmony » style, they sprinkle you with good humor, get your emotions flowing, and cook up stories in ditties. Carried away, turned inside out, chiseled and candied, you’ll come out just in time! For cordons bleus and sharp palates, this is a recipe not to be missed.

Madeleine, Baba and Suzette will even keep you coming back for more!

The show « La Popotte des Swing Cocottes » is a journey back in time, filled with Swing, lightness, music and laughter. Let yourself be carried away by this gently offbeat trio who honor the feminine… in all its splendor! »

Les Swings Cocottes te llevan de gira por el swing desde los años 40 hasta nuestros días Quédese en los años 40 y 50, y este trío de señoritas picantes le derretirá el corazón. Al estilo « Close Harmony » de las Andrew Sisters, te salpicarán de buen humor, harán fluir tus emociones y cocinarán historias en coplillas. Llevado, vuelto del revés, cincelado y acaramelado, ¡saldrá justo a tiempo! Para cordons bleus y paladares afilados, ésta es una receta que no hay que perderse.

Madeleine, Baba y Suzette le harán volver a por más

El espectáculo « La Popotte des Swing Cocottes » es un viaje en el tiempo lleno de swing, ligereza, música y risas. Déjese llevar por este trío suavemente desenfadado que celebra lo femenino… en todo su esplendor »

Die Swings Cocottes nehmen Sie mit auf eine Reise durch den Swing der 40er Jahre bis heute! Bleiben Sie in den 40er und 50er Jahren, denn dieses Trio aus peppigen Damen lässt Ihr Herz schmelzen. Mit der « Close Harmony »-Soße der Andrew Sisters streuen sie gute Laune, lassen Ihre Emotionen aufschäumen und kochen Ihnen Geschichten in Chansonetten. Sie werden mitgerissen, gedreht und gemeißelt, und Sie kommen auf den Punkt! Für Cordon Bleus und scharfe Gaumen ein Rezept, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Madeleine, Baba und Suzette lassen Sie sogar wiederkommen!

Die Show « La Popotte des Swing Cocottes » ist eine Reise in die Vergangenheit, die von Swing, Leichtigkeit, Musik und Lachen erfüllt ist. Lassen Sie sich von diesem sanft verrückten Trio tragen, das die Weiblichkeit in den Vordergrund stellt … in all seiner Pracht! »

