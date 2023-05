Sieste musicale Maison carrée, 18 juillet 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

La harpe… Instrument peu commun et en même temps si connu pour sa magie. Un instant de repos et de sérénité au son doux et envoûtant de la harpe.

Sortie des sentiers battus, la harpe peut nous surprendre, Céline Dicharry, vous propose l’ instant d’ une heure, une parenthèse musicale..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 15:00:00. EUR.

Maison carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The harp… An unusual instrument, yet so well known for its magic. A moment of rest and serenity to the soft, bewitching sound of the harp.

Off the beaten track, the harp can take us by surprise, and Céline Dicharry offers you an hour-long musical interlude.

El arpa… Un instrumento insólito, pero tan conocido por su magia. Un momento de reposo y serenidad al suave y hechizante sonido del arpa.

Fuera de los caminos trillados, el arpa puede sorprendernos, y Céline Dicharry le propone un interludio musical de una hora.

Die Harfe … Ein ungewöhnliches Instrument und gleichzeitig so bekannt für seine Magie. Ein Moment der Ruhe und Gelassenheit mit dem sanften und bezaubernden Klang der Harfe.

Céline Dicharry bietet Ihnen eine Stunde lang eine musikalische Auszeit.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay