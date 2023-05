Concert Maison Carrée, 10 juin 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Venez assister au concert Zulu Fox. Ambiances calmes et riffs acérés, le son puissant de Zulu Fox transporte au travers les différents styles qui ont forgés la musique rock. Du blues au progressive en passant par le hard, le quartet vous propose un voyage à travers le temps.

Aucune concession ni formatage commercial : de longues parties instrumentales laissent une grande place aux improvisations, les Zulus reprennent du service et comptent bien faire parler d’eux !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Maison Carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to the Zulu Fox concert. Calm atmospheres and sharp riffs, the powerful sound of Zulu Fox transports you through the different styles that have forged rock music. From blues to progressive to hard, the quartet offers you a journey through time.

No concessions or commercial formatting: long instrumental parts leave a lot of room for improvisations, the Zulus are back in business and intend to make a name for themselves!

Ven al concierto de Zulu Fox. El potente sonido de Zulu Fox te lleva a través de los diferentes estilos que han dado forma a la música rock. Del blues al rock progresivo pasando por el hard rock, el cuarteto te lleva en un viaje a través del tiempo.

Sin concesiones ni formatos comerciales: las largas partes instrumentales dejan mucho espacio a la improvisación, ¡los Zulúes vuelven a la acción y pretenden hacerse un nombre!

Erleben Sie das Konzert von Zulu Fox. Ruhige Stimmungen und scharfe Riffs, der kraftvolle Sound von Zulu Fox führt durch die verschiedenen Stile, die die Rockmusik geprägt haben. Vom Blues über den Hardrock bis hin zum Progressive, das Quartett lädt Sie zu einer Reise durch die Zeit ein.

Keine Zugeständnisse, keine kommerzielle Formatierung: Lange Instrumentalparts lassen viel Raum für Improvisationen. Die Zulus sind wieder im Einsatz und wollen von sich reden machen!

