La Culture à Nay fait peau neuve Maison Carrée, 6 juin 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir les chantiers en cours sur Nay : rénovation du musée de la Maison Carrée (4 nouveaux espaces) et construction du Centre Culturel (médiathèque, cinéma, micro folie) proposée par les Amis de la Maison Carrée avec le concours de Studio Plano Bordeaux et la Communauté des Communes du Pays de Nay.

Exposition visible le mardi, mercredi, samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le jeudi et vendredi de 15h à 18h..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-27 18:00:00. EUR.

Maison Carrée Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the construction sites in progress in Nay: renovation of the Maison Carrée museum (4 new spaces) and construction of the Cultural Center (media library, cinema, micro folie) proposed by the Friends of the Maison Carrée with the help of Studio Plano Bordeaux and the Community of Communes of the Pays de Nay.

Exhibition visible on Tuesday, Wednesday, Saturday from 10am to 12pm and from 3pm to 6pm and on Thursday and Friday from 3pm to 6pm.

Venga a descubrir las obras en curso en Nay: renovación del museo de la Maison Carrée (4 nuevos espacios) y construcción del Centro Cultural (mediateca, cine, microfolio) propuesto por los Amigos de la Maison Carrée con la ayuda de Studio Plano Bordeaux y la Communauté des Communes du Pays de Nay.

Exposición visible el martes, miércoles y sábado de 10h a 12h y de 15h a 18h y el jueves y viernes de 15h a 18h.

Entdecken Sie die aktuellen Baustellen in Nay: Renovierung des Museums Maison Carrée (4 neue Räume) und Bau des Kulturzentrums (Mediathek, Kino, Mikro-Wahnsinn), vorgeschlagen von den Amis de la Maison Carrée mit Unterstützung von Studio Plano Bordeaux und der Communauté des Communes du Pays de Nay.

Die Ausstellung ist dienstags, mittwochs und samstags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay