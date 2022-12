– Passion pêche Maison cantonnière du Patro Saint-Bonnet-Tronçais Catégories d’évènement: Allier

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Maison cantonnière du Patro 1 avenue Nicolas Rambourg 03360 Saint-Bonnet Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Novice ou initié(e), si tu aimes la pêche rejoins-nous ! Accompagné par des animateurs passioné(e)s, tu apprendras différentes techniques de pêche et découvriras différents milieux aquatiques. Le soir venu, tu retrouveras les copains pour profiter de jeux conviviaux et de veillées au coin du feu … Au programme : pêche, découverte du milieu, activités aquatiques, baignade, feu de camp …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T15:00:00+02:00

2021-08-07T12:00:00+02:00

Age minimum 10 Age maximum 14

