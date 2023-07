Visite accompagnée des salons de la Maison Canoniale Saint Maurille Maison canoniale Saint-Maurille – Hôtel de Cunault Angers Catégories d’Évènement: Angers

Visite accompagnée des salons de la Maison Canoniale Saint Maurille

16 et 17 septembre 2023
Maison canoniale Saint-Maurille – Hôtel de Cunault
18 rue Donadieu de Puycharic, 49100 Angers

3 € par personne et gratuit pour les moins de 16 ans. 

Vous pourrez avant ou apres avoir visité gratuitement la cour et le jardin de la maison canoniale Saint Maurille entrer dans les salons du rez de chaussée et avoir quelques explications qui viendront compléter l'historique qui vous aura été remis lors de la visite des extérieurs.

