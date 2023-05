Canotage sur l’Yerres Maison Caillebotte, 1 juillet 2023, .

Canotage sur l’Yerres 1 juillet – 27 août Maison Caillebotte

Juillet : Du mardi au dimanche de 15h00 à 19h00 + jours fériés (14 juillet)

Août : Du mardi au dimanche de 15h00 à 19h00 + jours fériés (15 août)

Location Barque 4 personnes : 5 € la ½ heure ; 9€ l’heure

Location Canoë 3 personnes : 4 € la ½ heure ; 7 € l’heure

Pas de réservation possible. Se présenter à l’embarcadère directement munis d’une pièce d’identité.

Maison Caillebotte 8 rue de Concy 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 01 80 37 20 61 https://www.maisoncaillebotte.fr/ La Maison Caillebotte est située au centre géographique du territoire de la commune d’Yerres. Typique du XIXe siècle, elle a été aménagée dans les années 1830, dans le style « à l’anglaise », au tracé irrégulier. Elle est aujourd’hui ouverte au public et constitue autant un lieu de repos qu’une invitation à découvrir un riche patrimoine historique : les fameuses fabriques d’ornementation qui parsèment son beau parc d’agrément et qui ont presque toutes été restaurées. Le visiteur peut satisfaire sa curiosité en empruntant les pas de Gustave Caillebotte lui-même, puisque c’est ici, dans la villégiature familiale, que le peintre planta son chevalet en plein air, peignant près de 90 toiles au cours des étés des années 1870. Comme à l’époque du peintre, il est possible aujourd’hui de profiter des joies de la rivière en barques et canoës pour des promenades de mai à septembre. L’espace du potager intéresse également le peintre, grand amateur de jardinage. Aujourd’hui, le potager, agrandi et aménagé par la commune en 2011, est ouvert au public, de mai à octobre. Il est entretenu tout au long de l’année par l’association « Potager Caillebotte ». Le parc de la Maison Caillebotte possède de nombreux arbres remarquables. Deux d’entre eux en particulier méritent le détour : le cèdre du Liban, situé à proximité du Casin, et le platane, situé plus au fond du parc. Leurs âges sont estimés à environ 200 ans.

Ville de Yerres