PRINCESSE MAISON CAFÉ Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

Voilà maintenant près de 20 ans que PRINCESSE™ est connu en tant qu’activiste des clubs de la région.

Des premiers battements d’ailes des Caves du Castel il y a 10 ans, en passant par le Cube, où il officiera aux côtés de Spectrum, sans oublier le Téo Club, Insula, LC Club, Altercafé, Opium, New Factory, Elephant Club ou encore le non moins connu Warehouse…Il a partagé ses platines avec Cassius, Purple Disco Machine, Para One, Boo Williams, Pharoah, Crazy P. Soundsystem, Octave One, Brodinski, Darius Syrossian, Andy Hart, Nick V, Burnsky, DJ Vas, Sven Løve, Andre Crom, Paco, Plaisir de France…

Membre fondateur de AWAKE avec l’autre moitié Alphyse, à l’origine des God Save Garage et God Save House.

Membre du collectif 1990machine, qui se définit comme un projet alliant musique et lifestyle…

Créateur de ØFF MC, lifestyle moto vintage.

Son plus gros allié: un style varié, qui traverse aussi bien Détroit que Chicago, de la French Touch au disco, jazzy ou techno, acid, garage.

En somme, chaque set est une grosse pochette surprise !

Un nantais pure souche qui véhicule à son image un véritable « spirit of music ».

MAISON CAFÉ 4 rue Lebrun, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

DJ Set