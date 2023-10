WILFRIED MAISON CAFÉ Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

WILFRIED Vendredi 24 novembre, 21h00 MAISON CAFÉ

Dj professionnel open format depuis plus de 15 ans entre Paris Nantes et Ibiza, il joue une musique House de qualité : Deep, Funky et Tech House ; et mixe aussi Hip Hop, RnB et Funk.

Wilfried a développé une culture musicale qui lui permet de créer une ambiance aussi bien avec une clientèle de clubs que dans des bars plus intimistes ou une soirée privée d’entreprise.

MAISON CAFÉ 4 rue Lebrun, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Dj set Deep