DJ SET FUNKY LOWFIT & JU ACE MAISON CAFÉ, 27 novembre 2021 21:00, Nantes.

MAISON CAFÉ.

Samedi 27 novembre, 21h00

DJ SET FUNKY LOWFIT & JU ACE

*

FUNKY LOWFIT Créateur et organisateur des soirées Get Down Brothers et Boogie Night à Nantes et ancien membre de Disko Mobile, Funky LowFit vient vous faire groover et partager sa passion pour la musique Hip-hop, Funk, Disco et House.

JU ACE Membre du groupe THE LUMPISH depuis 2006, qui a pu s’épanouir sur la scène des Vieilles Charrues ou des Solidays avant d’arriver à Nantes. Cet amoureux de la musique vient du conservatoire de Papeete où il a appris toutes ses bases de musique. Vous avez du le croiser dans de nombreux bars du collectif culture BarBars. JU ACE a fait partie de l’équipe des Minis BPM et du label TRICKART, créateur du festival SHYFUMI, CO-fondateur de l’association SET’UP organisatrice des PTI MIX. Ses Dj set passent par le HipHop Funk House Techno Rock Tropical avec toujours une ambiance Groovy.

https://www.facebook.com/funkylowfit

https://www.facebook.com/JuAce0294

*

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

*

MAISON CAFÉ 4 rue Lebrun, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

