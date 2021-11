Nantes MAISON CAFÉ Loire-Atlantique, Nantes DJ MOAR MAISON CAFÉ Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vendredi 26 novembre, 21h00 DJ MOAR * Amoureux du groove depuis toujours, Moar se lance dans la musique au milieu des années 90 et plus particulièrement le Hip-Hop, puis le Disco et la House. Apres 20 albums et des collaborations internationales (Sadat X, Jungle Brothers, Dj Cam, Pete Herbert, Escort, Michael The Lion…), Moar continu de faire danser la planète avec des remixes maison joués dans le monde entier !! http://www.moar.fr/ https://www.facebook.com/moardj *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h30

* MAISON CAFÉ 4 rue Lebrun, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Crédits :

