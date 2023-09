Découverte du métier de technicien et atelier PC Maison BOULANGER Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Découverte du métier de technicien et atelier PC Maison BOULANGER Marseille, 20 octobre 2023, Marseille. Découverte du métier de technicien et atelier PC Vendredi 20 octobre, 14h00 Maison BOULANGER Au sein de la Maison Boulanger, venez découvrir le métier de technicien et assister à un atelier de découverte autour du PC. Maison BOULANGER 6 rue Berthelot 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

Maison BOULANGER 6 rue Berthelot 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

