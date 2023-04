Ateliers participatifs « couture zéro déchets » à Boursay Maison Botanique, 15 avril 2023, Boursay.

La Maison Botanique prépare la Fête Bio et pour ce faire, nous organisons des Ateliers participatifs « couture zéro déchets ».

Samedi 2023-04-15 à 13:30:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Maison Botanique

Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Botanical House is preparing the Organic Festival and to do so, we are organizing participative workshops « zero waste sewing »

La Maison Botanique prepara el Festival Ecológico y para ello organiza talleres participativos de « costura residuo cero »

Das Botanische Haus bereitet das Bio-Fest vor und zu diesem Zweck organisieren wir partizipative Workshops « Nähen ohne Müll »

Mise à jour le 2023-04-07 par OT de Vendome – Territoires Vendomois