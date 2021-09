Saint-Nazaire 11 rue du port 44600 Loire-Atlantique, Saint-Nazaire MAISON BORNEO microbuilding for work and live 11 rue du port 44600 Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite architecturale d’un immeuble japonisant de 6 m de large accueillant bureaux et habitation pour une seuls et même famille. Le programme mixte questionne sur les usages, le télé travail ou le travail à domicile, la place du travail dans la vie privée et l’inverse. Son systeme constructif mixte illustre la volonté hybride de ce batiment : noyaux de circulation en béton préfabriqué et ossatude bois pour les volumes chauffées. La densité en centre ville, la non perméabilisation des sols en zone agricole, l’installation en dents creuses sont autant de questions que soulèvent ce projet. Durée : 45 min Une visite proposée dans le cadre des journées Nationales de l’Architectures 2021 Numéro d’inscription au Tableau de l’Ordre de l’architecte pay01485

VISITE GRATUITE sur inscription

