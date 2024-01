Exposition de Marie-Christine Rouilleris – tableaux et vêtements Maison Bleue Spézet, mardi 9 janvier 2024.

Spézet Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09

fin : 2024-02-25

Pendant deux mois, Marie-Christine Rouilleris, couturière et professionnelle et peintre autodidacte originaire de Spézet, a investi la Maison Bleue pour exposer ses toiles et présenter ses créations textiles.

Dates:

Tous les mercredis du 10 janvier au 28 février 2024 de 09h à 12h30, de 13h30 à 17h.

Tous les mardis et jeudis du 11 janvier au 29 février 2024 de 13h30 à 17h.

Tous les dimanches du 14 janvier au 25 février 2024 de 10h30 à 12h.

Organisateur Téléphone : 02 98 93 94 70

.

Maison Bleue

Spézet 29540 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou