FANDANGO MEXICAIN MAISON BLANCHE Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

FANDANGO MEXICAIN Vendredi 24 novembre, 20h30 MAISON BLANCHE

– Musiques afro-métissées du Golfe du Mexique –

Initiation « Zapateado » (Claquettes mexicaines) au cours du bal.

Le « Zapateado » aussi appelé le « Coeur de la Fête », est l’instrument central du « Son Jarocho » (bal du Golfe du Mexique) : le « Fandango ».

Je vous invite à vous immerger dans ce rythme d’origine afro-métisse, andalous et native.

Nous apprendrons à maitriser les codes de la fête : les danses en couple et danses des femmes, le rôle du/de la danseur/danseuse, les chorégraphies, en plus de la posture, des mouvements du corps, mouvements de la jupe et des bras.

Le but est d’être capable de s’intégrer, nourrir et partager le « Fandango » avec nous.

Violeta Jarero et les « jaranerxs » toulousains nous proposerons un bal du Golfe du Mexique.

Ramenez des talons pour danser, (jupe pour danser, pas du tout obligatoire) les instrus pour vous intégrer et vos jolies âmes pour chanter la poésie mexicaine.

MAISON BLANCHE 10, rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

Bal Jam