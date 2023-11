JAM SESSION JAZZ MAISON BLANCHE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse JAM SESSION JAZZ MAISON BLANCHE Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse. JAM SESSION JAZZ Jeudi 23 novembre, 20h30 MAISON BLANCHE Au programme: Un set d’ouverture en quartet avec des morceaux originaux autour des années hard-bop, notamment autour du label mythique de jazz: Blue Note.

Ensuite, la scène vous sera ouverte pour la jam, où vous pourrez partager un moment musical autour de quelques standards de jazz.

Start 20h30 pour ne pas louper l’ouverture ! Contrebasse, ampli guitare, piano, micro sur place. MAISON BLANCHE 10, rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00 Boeuf musical Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu MAISON BLANCHE Adresse 10, rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville MAISON BLANCHE Toulouse latitude longitude 43.609741;1.439225

MAISON BLANCHE Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/