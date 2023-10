Fin de résidence Maison Biquini Lille, 1 novembre 2019, Lille.

Fin de résidence 1 – 3 novembre 2019 Maison Biquini

Pour Eldorado, côté esplanade, l’ancienne maison murée de la Gare Saint Sauveur réouvre ses portes au public… et aux artistes !

VEN 1 > DIM 3 NOV – 14H > 19H : Fin de résidence en présence des artistes.

Après deux mois de création et d’expérimentation dans la Maison Biquini, la résidence touche à sa fin. Installation, peinture, édition sérigraphiée et sculpture, autant d’œuvres et de médiums différents qui se prêteront aux dernières expérimentations ou bien se laisseront apprécier dans leur forme finale. Les artistes seront présents sur l’ensemble du Week-end pour partager et échanger autour de leurs productions. C’est l’occasion de voir une nouvelle étape des projets que vous avez pu suivre depuis début septembre !

Les artistes en résidence : Stefania Arcieri, Aurélien Bonnetaud, Julie Maresq et David Leleu.

DIM 3 NOV – 17H > 19H : Finissage : pot de clôture

—————————————————————————————

VEN > DIM – 14H > 19H

Résidence ouverte au public : la Maison Biquini ouvre à nouveau ses portes pour l’automne à la Gare Saint Sauveur et laisse carte blanche à la malterie ! Après avoir accueilli les Mexicains de Biquini Wax EPS au printemps, ce lieu hybride entre résidences d’artistes, performances et expositions vous plonge au cœur de l’univers créatif des artistes de la malterie autour du thème Eldorado !

Maison Biquini gare saint sauveur lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-01T14:00:00+01:00 – 2019-11-01T20:00:00+01:00

2019-11-03T14:00:00+01:00 – 2019-11-03T20:00:00+01:00