L’art en vitrine, édition 2023 ! [Vivez l’été] Maison Bettant Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne L’art en vitrine, édition 2023 ! [Vivez l’été] Maison Bettant Villeurbanne, 18 juillet 2023, Villeurbanne. L’art en vitrine, édition 2023 ! [Vivez l’été] Mardi 18 juillet, 11h00 Maison Bettant Sur inscription en cliquant ici. La collection de l’artothèque s’invite dans les commerces du centre-ville ! Faire du lèche-vitrine en côtoyant des œuvres d’art contemporain, c’est le projet hors les murs que l’artothèque réitère cette année dans le cadre du programme « Vivez l’été ! ». Balade estivale, avec l’équipe de l’artothèque, pour découvrir autrement les œuvres d’art de sa collection : mardis 11, 18, 25 et jeudi 20 juillet, à 11h. Ces parcours commentés se termineront par un moment convivial avec une dégustation chez la Cave du Sommelier ! Durée du parcours : 1h Point de rendez-vous : Maison Bettant, 33 avenue Henri Barbusse Commerces participants : Agence Crédit Agricole, Maison Bettant, La Cave du Sommelier, Le Monde en Jeux. Maison Bettant 33 Avenue Henri Barbusse, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/lart-en-vitrine-edition-2023-vivez-lete-2/ »}] [{« link »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/inscription-lart-en-vitrine-7-12-21-28-juillet-mlis/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T11:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00

2023-07-18T11:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00 Art contemporain Vivez l’été Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison Bettant Adresse 33 Avenue Henri Barbusse, Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Maison Bettant Villeurbanne

Maison Bettant Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

L’art en vitrine, édition 2023 ! [Vivez l’été] Maison Bettant Villeurbanne 2023-07-18 was last modified: by L’art en vitrine, édition 2023 ! [Vivez l’été] Maison Bettant Villeurbanne Maison Bettant Villeurbanne 18 juillet 2023