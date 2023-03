Graine de photographe Maison Baylaucq Pau Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Graine de photographe Maison Baylaucq, 11 avril 2023, Pau

L'animation « Au gré du jeune visiteur » s'associe aux ateliers photos de sciences-Odyssée à la Maison Baylaucq ! Le principe des premières photos est de faire réagir des produits chimiques avec de la lumière. Aujourd'hui, nous prenons tous des photos numériques. Mais quels sont les principes qui gouvernent les deux techniques ? Venez créer votre composition autour du château en colorant du papier grâce au soleil, puis nous jouerons avec la lumière autour des pixels.

