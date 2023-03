Après midi pâques Maison Batcave Orthez Orthez Catégories d’Évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Après midi pâques Maison Batcave, 12 avril 2023, Orthez Orthez. Après midi pâques EUR 21 Avenue de la Moutète Maison Batcave Orthez Pyrénées-Atlantiques Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète

2023-04-12 15:00:00 – 2023-04-12

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète

Orthez

Pyrénées-Atlantiques Orthez . EUR 0 Venez profiter d’une après-midi à chercher des œufs de Pâques, faire des coloriages et jouer à des jeux de société à Bordagame. Venez profiter d’une après-midi à chercher des œufs de Pâques, faire des coloriages et jouer à des jeux de société à Bordagame. +33 6 19 22 19 04 Bordagame BORDAGAME

Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète Orthez

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Orthez Pyrénées-Atlantiques Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète Ville Orthez Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Maison Batcave 21 Avenue de la Moutète Orthez

Orthez Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez orthez/

Après midi pâques Maison Batcave 2023-04-12 was last modified: by Après midi pâques Maison Batcave Orthez 12 avril 2023 21 Avenue de la Moutète Maison Batcave Orthez Pyrénées-Atlantiques Maison Batcave Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques