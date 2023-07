Un voyage dans le temps, à la découverte de la plus ancienne maison d’Orthez Maison Batcave Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Un voyage dans le temps, à la découverte de la plus ancienne maison d’Orthez 16 et 17 septembre Maison Batcave Gratuit. Sur inscription.

Participez à une visite de l’ensemble des étages de la maison avec une présentation des données historiques, des dernières découvertes et découvrez les résultats d’une prospection archéologique en cours.

Florent vous présente la maison Batcave et son histoire. C’est un bâtiment historique qui a traversé les âges, depuis le Moyen Âge, et qui a gardé un très grand nombre des modifications qu’elle a subit. Cette introspection historique permet notamment de comprendre la maison, son implication, son importance, mais aussi de retracer des petits bouts d’histoire d’Orthez dans le Béarn.

Le dimanche, profitez d’un brunch sucré-salé avec de diveres choix selon les goûts de chacun permettant de se restaurer paisiblement avant la visite de la maison ou jouer à des jeux entre amis ou famille.

Maison Batcave 21 avenue de la moutète, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 19 22 19 04 https://bordagame.com/ https://www.facebook.com/Bordagame/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 59 57 97 »}, {« type »: « email », « value »: « sas.bordagame@gmail.com »}] C’est l’une des plus anciennes maisons d’Orthez construite au Moyen Âge, entre le XIIIe et le XIVe siècle, qui servait autrefois de refuge pour les habitants du Bourg-Vieux d’Orthez.

La grande salle du rez-de-chaussée a des murs très épais et des moyens de défense comme des meurtrières.

©Benjamin Roullier