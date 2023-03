Portes Ouvertes – Maison Baria Maison Baria Magescq Catégories d’Évènement: Landes

Portes Ouvertes – Maison Baria Maison Baria, 31 mars 2023, Magescq. Portes Ouvertes – Maison Baria 31 mars – 2 avril Maison Baria A Magescq dans les Landes, proche de l’océan et du surf, Baria est un domaine boisé abritant une maison ancienne, des ateliers de créations, un gîte, une roulotte et une galerie boutique : la Maison Baria. La famille Vivien décline les métiers d’art depuis trois générations.

Les parents, Dany et Laurent sont respectivement styliste et designer, Paul le fils est artiste numérique et Juliette la fille est céramiste sur les pas du grand père et Clément son mari est sculpteur. Mises en scène dans la galerie et le jardin, les créations se laissent tranquillement observer dans cet environnement inspirant.

