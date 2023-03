TRANSMISSION Maison Baccarat Paris Catégorie d’Évènement: Paris

TRANSMISSION Maison Baccarat, 31 mars 2023, Paris. TRANSMISSION 31 mars et 1 avril Maison Baccarat Créateurs d’univers enchanteurs depuis 1764, les magiciens de Baccarat – verrier, tailleur, graveur, doreuse, émailleur et modeleuse – feront découvrir aux publics leur savoir-faire d’exception. Chaque réalisation Baccarat est le fruit d’une création collective, façonnée une à une par un ensemble d’artisans liés par la passion de l’excellence. Grâce à des gestes ancestraux transmis de génération en génération depuis 1764, Baccarat compte aujourd’hui 50 métiers liés directement à la création au sein de sa manufacture, 13 Meilleurs Ouvriers de France, le plus grand nombre parmi les Maisons françaises et 3 Chevaliers des arts et des lettres. « Entreprise du Patrimoine Vivant », Baccarat possède également une école interne où sont formés chaque année plusieurs Meilleurs Apprentis de France. Le feu de la passion ne s’est jamais éteint et brûle pour toujours. Maison Baccarat 11 place des Etats-Unis Paris 75116 Quartier de Chaillot Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.baccarat.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00 #baccarat #cristal #démonstration #savoirfaire #MOF Baccarat

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison Baccarat Adresse 11 place des Etats-Unis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Baccarat Paris

Maison Baccarat Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

TRANSMISSION Maison Baccarat 2023-03-31 was last modified: by TRANSMISSION Maison Baccarat Maison Baccarat 31 mars 2023 Maison Baccarat Paris Paris

Paris Paris