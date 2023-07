Atelier manga à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, 16 septembre 2023, Villiers-le-Bâcle.

En créant un art du trait et de la ligne très proche de l’illustration traditionnelle japonaise tout en la revisitant, Foujita a su créer un art du trait qui a fasciné Osamu Tezuka, le « dieu des mangas ». Ce mode d’illustration avec ses codes et son esthétique est familier du public jeune. C’est un vecteur de compréhension du monde et de l’art pour les plus jeunes qui permet d’engager un dialogue culturel constructif. Cet atelier vise à faire connaître au plus grand nombre l’artiste Foujita, à travers les codes spécifiques du manga.

Maison-atelier Foujita 7-9 route de Gif-sur-Yvette 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle 91190 Essonne Île-de-France 01 69 85 34 65 http://www.essonne.fr https://fr-fr.facebook.com/maisonatelierfoujita/ La Maison-atelier Foujita, petite demeure rurale, avec son jardin, ses pièces d’habitation au décor et au mobilier singulier et son atelier, nous invite à pénétrer dans l’univers intime du célèbre peintre de l’École de Paris, artiste aux multiples facettes qualifié volontiers de « magicien » par ses contemporains. Au dernier étage, dans l’atelier, pinceaux, pigments, maquettes, toiles, peinture murale, tout est resté en place et témoigne du travail de cet artiste entre deux cultures. Gare de Gif-sur-Yvette + bus 10 Gare de Massy Palaiseau + bus 91 06 A, 91 10, ou 91 06 B

