Les animaux minuscules qui peuplent nos jardins : ateliers avec Murielle Joubert Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle Catégories d’Évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle Les animaux minuscules qui peuplent nos jardins : ateliers avec Murielle Joubert Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, 23 juillet 2023, Villiers-le-Bâcle. Les animaux minuscules qui peuplent nos jardins : ateliers avec Murielle Joubert Dimanche 23 juillet, 13h30 Maison-atelier Foujita Gratuit. Inscription sur place, dans la limite des places disponibles Dans le cadre de « Jardins Ouverts », programmation estivale de la Région Ile-de-France, l’artiste Murielle Joubert vous propose de plonger dans le grand bain foisonnant des petites bêtes qui peuplent nos jardins. Découvrez la galle du tilleul et leur potentiel étrangement esthétique, ainsi que bien d’autres insectes…

Au programme, réalisation de carnets de de dessins d’observation mais aussi de véritables insectes en trois dimensions ! Maison-atelier Foujita 7 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle 91190 Essonne Île-de-France Gare de Gif-sur-Yvette + bus 10 Gare de Massy Palaiseau + bus 91 06 A, 91 10, ou 91 06 B Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T13:30:00+02:00 – 2023-07-23T18:30:00+02:00

2023-07-23T13:30:00+02:00 – 2023-07-23T18:30:00+02:00 atelier aquarelle © Murielle Joubert Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Autres Lieu Maison-atelier Foujita Adresse 7 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Ville Villiers-le-Bâcle Departement Essonne Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle

Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-le-bacle/

Les animaux minuscules qui peuplent nos jardins : ateliers avec Murielle Joubert Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle 2023-07-23 was last modified: by Les animaux minuscules qui peuplent nos jardins : ateliers avec Murielle Joubert Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle 23 juillet 2023