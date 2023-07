Ateliers mochi à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Catégories d’Évènement: Essonne

Villiers-le-Bâcle Ateliers mochi à la Maison-atelier Foujita Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, 2 juillet 2023, Villiers-le-Bâcle. Ateliers mochi à la Maison-atelier Foujita Dimanche 2 juillet, 13h30 Maison-atelier Foujita Inscription sur place le jour même. Ateliers limités à 10 participants. Dimanche 2 juillet, Espace Japon vous proposera un goûter à la japonaise !

Connaissez-vous les mochis ? Ces préparations sucrées à base de riz gluant sont des douceurs très prisées au Japon ! Venez vous essayer à la réalisation de ces petites boules fourrées au chocolat ou à la pâte de haricot rouge.

Ateliers toutes les 45 minutes, de 13h30 à 18h30, limités à 10 participants. Inscription sur place le jour même.

Afin qu’un maximum de visiteurs puisse en profiter, les inscriptions seront limitées à 1 personne par famille ou groupe. Merci de votre compréhension. Maison-atelier Foujita 7 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Villiers-le-Bâcle 91190 Essonne Île-de-France Gare de Gif-sur-Yvette + bus 10 Gare de Massy Palaiseau + bus 91 06 A, 91 10, ou 91 06 B Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T13:30:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00

2023-07-02T13:30:00+02:00 – 2023-07-02T18:30:00+02:00 atelier mochi ©Gina-Marie Gattone via flickr Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Villiers-le-Bâcle Autres Lieu Maison-atelier Foujita Adresse 7 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle Ville Villiers-le-Bâcle Departement Essonne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle

Maison-atelier Foujita Villiers-le-Bâcle Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villiers-le-bacle/